İstanbul'daki afetin simgesi simitçi konuştu!

Simitçi Ali moraran kollarını gösterdi, "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor. Daha önce böyle bir şey yaşmadım. Ama korumam lazım, ekmeğim peşindeyim.Simitler dün hep ıslandı, 150 tane. Bir daha olursa dayanamam, çok acı çektim. Sırtıma yaslanamıyorum. Uyuyamadım vallahi gece" dedi.

'SAVAŞTAN KAÇIP GELDİM'

Ali 3 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak geldiğini, 2 yıldır Taksim'de simit sattığını söyledi.