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İstanbul'da zam şampiyonu yaş üzüm

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Aralık ayında İstanbul’da yaş üzüm zam şampiyonu olurken fiyatı en fazla düşen ürün maç giriş bileti oldu.

02 Ocak 2018 Salı 10:11
İstanbul'da zam şampiyonu yaş üzüm

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2017 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; 2017 Aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

YÜZDE 36 ARTTI

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yaş üzüm, yüzde 36.07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 24.18 ile domates, yüzde 19.02 ile salatalık, yüzde 17.31 ile taze fasulye ve yüzde 12.80 ile balık oldu.

MAÇ BİLETLERİ UCUZLADI

2017 Aralık ayında maç giriş bileti ücreti yüzde 19.30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 10.83 ile ıspanak, yüzde 10.30 ile portakal, yüzde 8.43 ile pırasa ve yüzde 2.69 ile ayva oldu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:11
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