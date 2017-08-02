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İstanbul’da zam şampiyonu sivri biber oldu

İstanbul’da Temmuz ayında zam şampiyonu fiyatı %46,40 artış gösteren sivri biber olurken, fiyatı en fazla azalan ürün %38,39 azalış gösteren karpuz oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:30
İstanbul’da zam şampiyonu sivri biber oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 2017 yılı Temmuz ayı İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2017 Temmuz ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan sivri biber, 2017 Temmuz ayı itibariyle yüzde 46.40 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken, fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler ulaştırma ve haberleşme grubunda yer alan yüzde 22.45 ile şehir içi vapur yolcu ücreti, yüzde 13.04 ile şehir içi raylı sistem-otobüs yolcu taşıma ücretleri ve yüzde 10.51 ile elma oldu.

2017 Temmuz ayında karpuz yüzde 38.39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22.76 ile şeftali, yüzde 22.73 ile kavun ve yüzde 21.60 ile bamya oldu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:30
  1. İstanbul
  2. İTO
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