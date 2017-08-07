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İstanbul'da yüksek nem etkisini gösteriyor

İSTANBUL'da özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde yüksek nem oranı bugün de etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin verilerine göre Arnavutköy Terkos'da nem oranı yüzde 94'e ulaşırken, Sarıyer Kilyos'ta yüzde 90, Beykoz Anadolu Feneri'nde yüzde 89, Silivri'de yüzde 90, Çatalca'da yüzde 84'luk nem oranı ölçüldü. Sıcak ve nemin etkisinden kurtulmak için bir çok kişi denize ve yeşil alanlara akın etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:19
İstanbul'da yüksek nem etkisini gösteriyor

İstanbul'da yüksek nem oranları bunaltacak şekilde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ölçülen yüksek nem oranlarının İstanbul'un kuzey bölgelerinde oldu.  İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ölçülen sıcaklık değerleri 28 ila 33 derece arasında değişirken, yüksek nem ise hissedilen sıcaklık derecelerini yüksek oranlara çıkartıyor.

TERMOMETRE 31 DERECE HİSSEDİLEN SICAKLIK 37

Bakırköy'de saat 12.30 sıralarında termometre 30 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 36 derece, Sarıyer'de ise 14.00 sıralarında termometre 31'i gösterdiğinde de hissedilen sıcaklık 37 dereceyi gösterdi.

SAHİL KENARLARI DOLDU

Sıcak ve nemli havadan bunalanların ilk adresi sahil kenarları ve ağaçların bol olduğu yeşil alanlar oldu. Florya'daki Menekşe Sahili  tamamen dolarken, Boğaz sahili ise vatandaşların öncelikli tercihleri arasındaydı.  Sıcak ve nemin etkisinden kurtulmak için yeşil alanlara gelenler de piknik yaparak zaman geçirdiler.  Ayrıca bazı bölgelerde duyarlı vatandaşlar ve çeşitli belediyeler tarafından  hayvanların su içmeleri için belirli alanlara dolu su kapları bırakıldı.

"NEFES ALMAK ZORLAŞIYOR"

Sıcaktan bunalanlar, nemli havanın nefes almayı bile zorlaştırdığını belirttiler. Ailesiyle birlikte Altınşehir'den denize girmek için Menekşe Sahiline gelen Erdal Keser, " Haddinden fazla bir nem var. Nefes almakta zorlanıyoruz. Sıcak ve nemli havadan etkilenmemek için denize geldik" ifadelerini kullanırken, Yenibosna'dan gelen Ali Demir ise "Sabah erkenden denize geldik. Sıcaktan kaçıyoruz" dedi.

"NEMLİ HAVA DUVAR GİBİ İNSANI YORUYOR"

Boğaz'da Tarabya sahilinde denize giren Kurtay Kayaoğlu'da yüksek nemin hayatı zorlaştırdığını belirterek, "Kuru sıcakta insan bir şekilde soğuyabiliyor ancak nemli hava 'duvar' gibi insanı yoruyor" şeklinde konuştu.

- İSTANBUL'DA SAAT 14.30 İTİBARİYLE BAZI İSTASYONLARDA ÖLÇÜLEN NEM ORANLARI

Saat 14.30 itibariyle İstanbul'da bazı ilçelerde ölçülen nem oranları şöyle:

Arnavutköy Terkos Barajı: yüzde 94

Sarıyer Kilyos: yüzde 90

Beykoz Anadolu Feneri:  yüzde 89

Silivri: yüzde 90

Çatalca yüzde 87

İSTANBUL'DA SAAT 14.30 İTİBARİYLE BAZI İSTASYONLARDA ÖLÇÜLEN SICAKLIK DEĞERLERİ

Çekmeköy:30,7

Üsküdar: 30

Şişli: 30,5

Arnavutköy: 29

Kadıköy / Rıhtım: 32,8

Şile: 31,8

Sarıyer: 31

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:19
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