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İstanbul'da yüksek hesap cinayeti

İstanbulAvcılar'da bir eğlence mekanında fahiş hesap yüzünden çıkan tartışma sonrası eve gidip silahını alıp gelen müşteri kursun yağdırdı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:23
İstanbul'da yüksek hesap cinayeti

Avcılar da 4 Ocak'ta sabaha karşı 05.40 sıralarında yaşanan olayda 46 yaşındaki Ayhan S. Firuzköy Bulvarı'nda bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Eğlence mekanında yanına gelen bir kadınla eğlenen Ayhan S.'ye ilk olarak bin liralık hesap geldi. İlk hesabı ödedikten sonra tek başına eğlenmeye devam eden müşteriye 280  liralık ikinci hesap geldi. Onu da ödeyerek eğlenmeye devam eden müşteriye 2 kez daha hesap geldi. Toplamda yaklaşık 3 bin lira hesap ücreti ödeyen Ayhan S. eğlence mekanının kapanması üzerine mekandan ayrıldı.

Çalışanlarında mekandan ayrılacağı sırada evinden aldığı silahla geri donen Ayhan S. garsonlara fazla hesap ödediğini söyleyip kendileriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Ayhan S. çalışanların üzerine rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu garsonlar kaçıp canini kurtarırken kurşunların hedefi olan mekânın aşçısı 48 yaşındaki Mahir Çelik kanlar içinde yere yığıldı. Ayhan S.'nin kaçmasının ardından mekan çalışanları tarafından  hastaneye kaldırılan Mahir Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla sonrası soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri mekân çalışanlarına kurşun yağdıran şüpheli Ayhan S.'nin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Sıkı takip sonucu Esenler'de saklandığı adresi belirleyen ekipler,  9 Ocak'ta yapılan baskınla Ayhan S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyette sorguya alınan Ayhan S.'nin 'Beni kandırarak fazla hesap ödettiler' dediği öne sürüldü. Hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Ayhan S. sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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