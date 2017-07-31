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İstanbul'da yol çöktü! Bir araç çukura düştü...

İstanbul Çamlıca'da yol çöktü. Park halindeki bir araç oluşan çukura düştü.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:06
İstanbul'da yol çöktü! Bir araç çukura düştü...

Olay, Üsküdar Kısıklı Mahellesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamlıca tepesine çıkan yol çöktü. Park halinde bulunan bir otomobil oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polisler, yolu iki yönde trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Göçük oluşan yolun altında Çamlıca-Libadiye arası karayolu tüneli çalışmasının sürdüğü anlaşıldı. Çökme nedeniyle tünelde zarar olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:06
  1. Büyük Çamlıca Caddesi
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