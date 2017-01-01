İstanbul’da yeni bir değer yükseliyor… 350 milyonluk dev yatırım

İstanbul’un değer kazanan bölgelerinde ‘Luxera’ markası ile konut üreten Luxera Gayrimenkul ‘Meydan ve Yenibosna’ projelerini lansman ile birlikte satışa sundu.

Bağcılar-Mahmutbey lokasyonunda 3 metro hattının yanı başında yükselen Luxera Meydan’da 1+1 daireler 333 bin TL’den yaşamın merkezindeki Luxera Yenibosna’da ise ilk 20 daireye özel olarak 399 bin TL’den başlayan lansman fiyatları ile yatırımcılara sunuluyor.

Nitelikli konut projelerine imza atan Luxera Gayrimenkul, Yenibosna ve Mahmutbey’de hayata geçirdiği iki projesini Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısı ile lanse etti.

Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna’yı toplam 350 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçiren firma, İstanbul’un en hızlı değer kazanan lokasyonlarında geliştirdiği projeleri ile dikkat çekiyor.

3 farklı metro hattının ortasında bulunan Luxera Meydan ve metro hattının yanı başında bulunan Luxera Yenibosna konut alıcılarına kazançlı bir yatırım vadediyor.

Meydan ve Yenibosna projelerinde lüksü erişebilir fiyatlarla sunan Luxera Gayrı Menkul, her iki projede de birinci sınıf işçilik, malzeme ve markalar yer veriyor.