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İstanbul'da yat hırsızlığı operasyonu

İstanbul'da marinalara bağlı yatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alınırken, 1 yat ile 8 tekne motoruna el konuldu.

09 Ocak 2018 Salı 15:45
İstanbul'da yat hırsızlığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı ilçelerdeki marinalar ve çevrelerinde, bağlı durumdaki tekne ve yatlarla bu araçlara takılan motorlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, 6 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheli Ayberk D.'nin, 12 metrelik yatı Bakırköy'deki marinadan çalarak Sarıyer'e götürdüğü, uzunlukları 7 ile 15 metre arasında değişen farklı teknelerden 8 takma motoru kaçırmak için denize attığı ve 3 çalıntı motoru da 2 farklı kişiye sattığı tespit edildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar tarafından denizden çıkarılan 5 motora el konulurken, hırsızlık mallarını satın alan kişilere yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerince el konulan 5 tekne motoru ile 1 milyon Avro değerindeki 12 metrelik yat, Balat'taki Su Altı Grup Amirliği'ne getirildi. Çalıntı yat ve motorların, işlemlerin ardından mal sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:45
  1. Balat
  2. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
  3. Fatih
  4. Sualtı Grup Amirliği
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