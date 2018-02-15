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''İstanbul’da yaşamak isterdim''

Dünyanın en zengin 10 kişisinden biri olan Michael Bloomberg, dünyada yaşamak için tercih edeceği yerlerin başında İstanbul geldiğini söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:06
''İstanbul’da yaşamak isterdim''

Bloomberg imparatorluğunun kurucusu ve CEO’su Michael Bloomberg, National Geographic dergisinin Şubat sayısında yayınlanan röportajında İstanbul'u öven ifadeler kullandı.

Derginin yayın yönetmeni Susan Goldberg’in, ‘’Diyelim ki doktorunuz, sizin ölümcül bir alerjiniz geliştiğini ve New York, Londra ve Boston’da yaşayamayacağınızı söyledi. Ancak, akıl sağlığınız için de mutlaka bir büyük şehirde yaşamanız lazım. Nereye giderdiniz’’ şeklindeki sorusuna, "Türkçe konuşabilseydim İstanbul’a, Japonca konuşabilseydim Tokyo’ya ve Almanca konuşabilseydim de Berlin’e giderdim. Paris’i de düşünebilirdim ama bence Paris biraz küçük bir şehir’’ yanıtı verdi.

"KOZMOPOLİTAN ŞEHİRLER..."

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, Goldberg’in, ‘’Bu şehirleri seçmenizin nedeni ne’’ sorusuna ise Bloomberg şu şekilde karşılık verdi:

‘’Bunlar kozmopolitan şehirler. İstanbul gerçekten öyle bir şehir. Tokyo biraz daha az kozmopolit ama heyecan verici bir yer. Çok şey oluyor orada. Berlin’de ise her şey açık. Çok ahlakçıysanız gitmeyin. Ama New York istediğim her şeye sahip bir yer.”

"DÜNYANIN GÜZELLİĞİ ÇOĞULCULUĞUNDA..."

Derginin, ‘’2050 yılında gezegendeki insanların üçte ikisi şehirlerde yaşıyor olacak. Dünyada halen nüfusu 10 milyonu geçen 31 megakent var. 2030 yılında bunların sayısı 41 olacak. Ekonomi dışında insanları mega kentlere çeken ne" sorusuna ise Bloomberg şöyle karşılık verdi:

‘’Çünkü büyük kentler kültür üretiyor. Size kozmopolitan olma olanağı verir ve yaşam temponuzu çok hızlandırır. Herkese göre değil. Bazı insanlar farklı tempo sever bu da çok doğal. Ancak dünyanın güzelliği çoğulculuğunda. Amerika’nın güzelliği de bu çoğulcu yapısıyla geçinebilmemizde. Dünyada, çoğulculuğun hoşgörülmediği bir çok yer var.’’

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:06
  1. Amerika Bülteni
  2. CEO
  3. National Geographic

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