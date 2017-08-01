İstanbul'da YAŞ öncesi sürpriz görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde görüşecek.
01 Ağustos 2017 Salı 14:57
Ayrıntılar geliyor..
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:57
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