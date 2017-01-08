İstanbul'da yarın (Pazartesi) okullar tatil mi? İlk kar tatili haberi geldi

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Cuma akşamı paşlayan ve cumartesi gün boyu süren kar İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü TEM otoyolunda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakıp gitti. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda Tuzlama çalışması yaptı. Cuma günü iş çıkışı evlerine gitmek isteyenler saatlerde yollarda kaldı. Adeta kabusu yaşadılar. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul’da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek.

İSTANBUL'DA YARIN (09 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbullular dün cuma akşamı başlayan ve bugün etkisin yitiren yoğun kar yağışının ardından gözler ilk işi günü olan Pazartesi'ye çevrildi. Ana yollar açık olmasına rağmen birçok ilçede ara yollar halen karla kaplı. Şimdi herkes pazartesi okulların taitil olup olmadğı sorusunu soruyor. Binlerce öğrenci ve velinin gözü İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasında. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağdırıyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: HAVA SICAKLIĞI KUZEY VE İÇ KESİMLERDE 6-12 DERECE AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 12 Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA ADIYAMAN VE ELAZIĞ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ANTALYA İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji, Antalya için buzlanma, don ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor.

Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden 3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı tahmin ediliyor.

İBB'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin personelle görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Gece de aralıklarla devam eden ve bölgesel olarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluk yaşatmadı. İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapılırken, karayollarının tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi.

Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekiplerince de gece saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanıldı. Öte yandan 723 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.

Metro ve tramvay hatları 24 saat kesintisiz hizmet verdi

Gece boyunca, ilgili ekipler üst geçit, meydan ve otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki metro ve tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına da ek seferler konuldu.

Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

BUZLARA KARŞI VATANDAŞ UYARILDI!

Yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Köprü altlarında ve evlerin çatısında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken sürücüler elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyarıldı. Termometrelerde sıcaklığın -2 derecelere kadar düştüğü görüldü. Soğuk havanın gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

KAR PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DE ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdür Ahmet Kocaman “Kar yağışının aralıklarla salı gününe kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Ancak kar yağışı, bugünden itibaren biraz hafifleyecek. Sıcaklık değerleri 3 gün boyunca sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı pazartesi, salı günleri de aralıklarla devam edecek. Don ve buzlanma görüleceğinden tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca soğuk ve beraberinde don tehlikesine karşı lütfen dikkatli olalım.” Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul’da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.