İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Şahin'den flaş açıklama

Bu haber 3.310 kez okundu

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bugün de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının bugün de etkisini arttırmasının ardından öğrenciler merakla okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. İstanbul Valisi Vasip Şahin az önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada okulların yarın da tatil olacağını duyurdu. Öğrenciler tatil haberi sonrası Vasip Şahin'i mesaj yağmuruna tuttu.



SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

ÇANAKKALE'DE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.



BANDIRMA VE GÖNEN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.



METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLAR'A UYARI

"İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

THY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

TÜRK Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti. İptalleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir." diyerek twitter hesabından duyurdu.



DAHA SOĞUĞU GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara’ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatalca’da 110, Arnavutköy’de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi’de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe’den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak. Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.