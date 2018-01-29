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İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla 16.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapatılacak.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
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