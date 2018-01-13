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İstanbul'da yarın bu yollar bu saatlerde trafiğe kapatılacak

Üsküdar-Çengelköy Meydanı’ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak olan Kudüs Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:36
İstanbul'da yarın bu yollar bu saatlerde trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kudüs Koşusu sebebiyle yarın 11.00-14.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

Buna göre, yarın Kuleli Caddesi Alzambak Sokak kavşağından Güzeltepe Caddesi Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım ve bu caddelere çıkan sokaklar trafiğe kapanacak.

Küçüksu, Kuşbakışı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Hekimbaşı Çiftlik caddeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Baba Nakkaş Sokak da alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 21:36
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Kudüs Koşusu
  3. Üsküdar-Çengelköy Meydanı
  4. kadıköy
  5. üsküdar
  6. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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