İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ataköy'de E-5 otoyolu kenarındaki büyük bir inşaat projesinde yangın çıktı. İşçilerin kullandığı şantiye binasında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ataköy’de, E-5 Otoyolu’nun hemen yanında yapımı devam eden inşaat projesinde yangın çıktı. İnşaatta çalışan işçilerin kullandığı şantiye binası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yoğun dumanların çıktığı konteyner binada o anda istirahat halinde bulunan işçiler hemen acil toplanma noktasına gitti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı işçiler de itfaiye çalışanlarına yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.