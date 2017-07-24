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İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt’ta bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:57
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt Saadetdere Mahallesi 88. Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın üst katlarına mahsur kalan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:57
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