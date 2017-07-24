İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt Saadetdere Mahallesi 88. Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın üst katlarına mahsur kalan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.