İstanbul'da vinç kazası!

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Büyükçekmece'de yol çalışmasında kullanılan vinç, D-100 karayolu üzerine devrildi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada mucize eseri can kaybı yaşanmadı.

Fırtınanın etkisiyle vinç, beton pompalası taşıyan kamyonun üzerine devrildi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki vinci adeta havada tutan kamyon sayesinde etraftaki küçük araçlar ezilmekten kurtuldu.

Olayın ardından kaza yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Kamyon büyük bir faciayı önledi" diye konuştu.

Kamyonun şoförü Metin Gür ise olayın nasıl olduğunu anlayamadığını ifade ederek, " Birden bir kütürtü geldi. Araba birden durdu" dedi.

Yol ulaşıma kapatıldı

Kazanın ardından Büyükçekmece-Beylikdüzü yönündeki trafik ulaşıma kapatıldı. Vinç yolu boylu boyunca kapattığı ve rüzgarla birlikte tehlike arz etmeye devam ettiği için vatandaşların yaya olarak da geçişine izin verilmedi. İkiye bölünen vinç olay yerine getirilen seyyar vinçlerle yaklaşık 2 saati bulan çalışmanın ardından kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.