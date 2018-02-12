İstanbul'da vahşet! Döve döve bizi evin içine soktular

İHA- Başakşehir Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi 109 Sokak'ta meydana geldi geldi. İddiaya göre, komşusu Durmuş Sever’in engelli oğluyla birlikte soyulduğunu duyan Turanlı, ağabeyi Şamil Turanlı ve diğer aile üyeleriyle birlikte yardıma koştu. Sokağa çıktıklarında komşularının dört kişi tarafından soyulduğunu gören Kahraman ve Şamil Turanlı kardeşler hemen müdahale etti.

Bu sırada yaşanan arbede sonucu soygunculardan biri Kahraman Turanlı'yı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle Turanlı'nın yere yığıldığını gören soyguncular kaçtı. Durumu fark eden Ağabey Şamil Turanlı 112 sağlık ekiplerini arayarak ambulans istedi.

Ambulansın gecikmesinin ardından yaralı kardeşini bir taksiye bindiren Şamil Turanlı, kardeşi Kahraman Turanlı'yı Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kahraman Turanlı öldü.

‘İMDAT, KURTARIN' SESİNİ DUYUNCA SOKAĞA FIRLADIK’

Kardeşinin bıçaklandığı esnada yanında olduğunu söyleyen Şamil Turanlı, olay gününü şöyle anlattı: “Kardeşim Kahraman ile beraber evde oturuyorduk. Dışarıdan ‘İmdat, bizi kurtarın’ diye bir ses geldi. Biz de baktık ki komşumuz Durmuş Amca'yı gasp ediyorlar. Olaya müdahale etmeye inince bize döndüler. Kardeşim Kahraman Turanlı'yı bıçakladılar. Saldırganlar dört kişiydi. Kardeşimin bıçaklandığını görünce ambulans çağırdık, ambulans gecikince arabayla hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti. Emniyet güçlerinden katillerin bir an önce bulunmasını istiyorum.”

‘DÖVE DÖVE EVİN İÇİNE SOKTULAR’

Saldırganlar tarafından soyulan 80 yaşındaki Durmuş Sever ise şunları söyledi: “Kapıma geldiler, alacaklı gibi camlarıma vurdular. Çıktım baktım, Yılmaz isimli bir adam. Ben de 'Senin biz de alacağın mı var' dedim, kızdım. Aynı kişiler daha önce de beni gasp ettiler. Biz yardım istemeyelim diye döve döve bizi içeriye soktular. Komşuların haberi oldu. Kahraman geldi. Annesi, ağabeyi geldi. Adamın elinde bıçak vardı. Ben görmedim ama o Yılmaz isimli adam Kahraman'a bıçakla vurdu. Ben Kahraman'ı yerde yatar vaziyette gördüm. Bu çocuğu hastaneye götürün dedim. Onlar da arabayla götürdüler ama hayatını kaybetti.”

Turanlı’nın cenazesi, Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Turanlı, Avcılar Tahtakale’de bulunan Zeyneb-i Kübra Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Kıraç Mahallesi’ndeki İstiklal Mezarlığı’nda toprağa verildi.