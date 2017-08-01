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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltında

Yaklaşık 250 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:49
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltında

Kağıthane'deuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 250 polisin katılımıyla ilçedeki uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Polis köpeğinin de katıldığı aramalarda, bir tabanca, çok sayıda mermi, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:49
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