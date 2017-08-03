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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda ekipler, şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona, polis helikopteri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Muhabir: İlyas Kaçar

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:42
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  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Narkotik
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