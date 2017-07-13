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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:29
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda adreste arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:29
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Büyükçekmece
  5. Narkotik
  6. Beylikdüzü
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