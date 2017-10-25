İstanbul'daki ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Mega kent İstanbul’da yapılan ve yapımı devam eden ulaşım yatırımları ile yıllardır bir türlü çare bulunamayan trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yeni projeler bir bir hayat geçiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Her yere metro' sloganıyla başlattığı metro projeleri ile İstanbul’un ilçelerini raylı sistemlerle birbirine bağlıyor.

ULAŞIM YATIRIMLARI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Son yıllarda yapılan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve metro yatırımları gibi projelerle bir nebze çözülen İstanbul’un trafik sorununun, yapımı devam eden ve yeni yapılacak olan metro, tramway, teleferik ve havaray hatlarıyla birlikte minimum düzeye indirilmesi planlanıyor. İBB'nin 2019’da yapımını planladığı metro hatlarının sayısı ise oldukça yüksek. 2019’da İstanbul’da yapılan raylı sistemlerin 441 km’yi bulacağı öngörülüyor.

İstanbul’da yapılması planlanan ve inşaatı devam eden çok sayıda metro hattı bulunuyor. Ayrıca yapımı devam eden 3. Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştırmak için 70 kilometrelik daha metro hattı yapılacak. Yapılan yeni metro hatları Marmaray, metrobüs ve mevcut diğer metro ağları ile de entegre olacak.

METRO PROJELERİ

2019 yılında açılması planlanan ve 13 kilometre uzunluğunda olacak olan İkitelli - Ataköy metro hattı projesi ile iki bölge arası 19,5 dakikaya düşüyor. Metro hattının geçeceği güzergâhlardaki istasyonlar ise sırasıyla şu şekilde olacak; Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan Caddesi, Evren Mahallesi, İkitelli Kavşağı, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi.

20 kilometre uzunluğunda olacak olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı açılmak için gün sayıyor. Hattın tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve duraklarda son rötuşların yapıldığı açıklandı. Bu hat ile ulaşım süresi 30 dakikaya kadar inmiş olacak. Hattın geçeceği güzergâhları ve istasyonlar ise sırasıyla şu şekilde; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy Sancaktepe.

22.7 kilometre uzunluğunda olacak olan Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ise 2018’de açılması planlanıyor. Bu metro hattı ile ulaşım süresi 37 dakikaya inecek. Hat üzerindeki istasyonlar ise sırasıyla şu şekilde: Mahmutbey, Göztepe, 100 Yıl, Tekstilkent, Karadeniz Mah., Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Akşemsettin, Veysel Karani, Yeşilpınar, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan Mecidiyeköy Fulya, Darphane Beşiktaş ve Kabataş.

63,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Gebze Marmaray metro hattının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Bu sayede 2013 yılında kapatılan Anadolu yakası banliyö hattıyla Avrupa yakası banliyö hattının Marmaray’la kesintisiz entegresi sağlanmış olacak. Bu metro hattı ile ulaşım süresi 115,5 dakika düşecek. Hattın geçeceği güzergâhlar şöyle; Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece Menekşe, Florya Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Hattın uzunluğu 7,4 kilometre olacak diğer bir metro projesi ise Sabiha Gökçen Havalimanı-Kaynarca metro hattı projesi. Bu hat ile havalimanından metroya ulaşım 5 dakikaya inmiş olacak. Hattın 2018’de açılması planlanıyor. Kaynarca, Hastane, Şeyhli, Sanayi, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı üzerinde bulunan istasyonlar.

Gayrettepe-Kemerburgaz-Yeni Havalimanı metro hattı da 2018’de açılacak olan diğer bir proje. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Yeni Havalimanı 1 , Yeni Havalimanı 2 , Yeni Havalimanı 3 istasyonlarından oluşacak olan hattın uzunluğu 34 km’yi buluyor. Bu metro hattı ulaşım süresini 32 dakikaya indirecek.

2019 yılında yapılması planlanan diğer hatlar ise şu şekilde;

-Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı

-Dudullu - Kayışdağı - İçerenköy - Bostancı Metro Hattı

-Eminönü - Eyüp - Alibeyköy(Haliç) Tramvay Hattı

-Altunizade - Çamlıca Metro Hattı

-Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı

-Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı

-Kaynarca - Tuzla Metro Hattı

-Kaynarca Merkez - Pendik Merkez Metro Hattı

-Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı

-Hastane - Sarıgazi Taşdelen - Yenidoğan Metro Hattı

-Göztepe - Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı

-Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

-Yenikapı İncirli Sefaköy Metro Hattı

-Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk Teleferik Hattı

-Rumeli Hisarüstü Aşiyan Sahil Füniküler Hattı

-Eyüp - Bayrampaşa Tramvay Hattı

-Kağıthane - Eyüp (Kemerburgaz) Dekovil Hattı

-Esenler Nostaljik Tramvay Hattı

HAVARAY PROJELERİ

İstanbul'da trafik ve ulaşım çilesini rahatlatacağı düşünülen diğer bir adım ise havaray projeleri. Havaray projelerinin ilki olan Sarıyer Cendere Vadisi-Seyrantepe istasyonu-Türk Telekom Stadyumu güzergâhı arasındaki havaray hattı açılmak için gün sayıyor.

İhale süreçleri başlayan ve hayata geçirilmesi planlanan diğer havaray projeleri ise şu şekilde;

-Beyoğlu-Şişli (5,8 km)

-Zincirlikuyu-Beşiktaş-Sarıyer (4,5 km)

-Levent -Gültepe-Çeliktepe-Levent (5,5 km)

-Ataşehir-Ümraniye (10,5 kilometre)

-Sefaköy-Kuyumcukent -Havaalanı (7,2 km)

-Maltepe-Başıbüyük (3,6 km)

-Kartal Sahil-D 100-Tuzla (5 km)

-Sabiha Gökçen Havalimanı-Formula (7,7 km)

SEFAKÖY-HALKALI-BAŞAKŞEHİR HAVARAY HATTI

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir havaray hattı 2019’da hizmete girecek. 15 kilometre uzunluğundaki bu hat üzerinde 17 istasyon bulunuyor. Bunlar; Sefaköy, Fevzi Çakmak, Tevfikbey, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki 1, Toki 2, Atakent, Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, 1.etap Başak Konutları, Onurkent, Oyakkent ,Fatih Terim Stadyumu.

KADIKÖY-ÜSKÜDAR HAVARAY HATTI

İki ilçe arasındaki yolculuk süresi 12,5 dakikaya indirmesi öngörülen Üsküdar-Kadıköy Libadiye havaray hattı 2019 sonrası yatırım planları arasında yer alıyor. Hat üzerinde 9 istasyon bulunurken hattın uzunluğu yaklaşık 7,40 km olacak.

Hattın güzergâhı ise şu şekilde; Hasanpaşa, Ziverbey, Göztepe SGK Hastanesi, Göztepe SGK Poliklinikler, Göztepe Kavşağı, Soyak, Fetih Mahallesi, DSİ ve Libadiye.

ATAŞEHİR-ÜMRANİYE HAVARAY HATTI

2019 sonrası yatırım planları arasında bulunan Ataşehir-Ümraniye havaray hattı yaklaşık 11 km uzunluğunda olacak. Hizmete girdiğinde ise Ataşehir ve Ümraniye arasındaki yolculuk süresini 22 dakikaya düşürmüş olacak.

KADIKÖY-MALTEPE-KARTAL HAVARAY HATTI

18 km uzunluğa sahip olacak olan Kadıköy-Kartal-Maltepe havaray hattı 2019 sonrası hizmete sunulması planlanan projeler arasında. Bu hat ile Kadıköy ve Maltepe arası 36 dakika olacak.

MALTEPE-BAŞIBÜYÜK HAVARAY HATTI

Maltepe Başıbüyük havaray hattı 9 kilometre hat üzerinde 8 istasyondan oluşuyor.

Maltepe ve Başıbüyük arasını 18 dakikaya düşürecek olan hat üzerinde 8 istasyon bulunacak. 9 km’lik hattın güzergâhı ise şöyle; Sahil, İdealtepe, Altayçeşme, Aydınlık Evlar, Başıbüyük, İnönü, Toplu Konut ve Girne.