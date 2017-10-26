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İstanbul'da Türklerin ilk izlerine rastlandı

Beşiktaş’taki metro kazısında eski Türk ve Altay kültürüne ait 3 bin 500 yıllık kurgan tipi 35 mezarlar ortaya çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 12:08
İstanbul'da Türklerin ilk izlerine rastlandı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın hemen yanında süren metro istasyon inşaatında çıkan buluntular İstanbul tarihini değiştirecek bilgileri gün ışığına çıkardı. Metro kazısında şu anda yaklaşık 3 bin 500 yıllık, İstanbul’un en eski mezarlığı kazılıyor. Şimdiye kadar 35 mezar tespit edildi. Kuzey Karadeniz step kültürüne yani eski Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlığın ortaya çıkması bilim dünyasını da heyecanlandırdı.

Beşiktaş’taki arkeolojik kazı sonuçları Türklerin Anadolu’ya girişini 1071 Malazgirt Savaşı’na bağlayan geleneksel tarih bilgisini de sorgulama noktasına getirdi. Şu anki mevcut bulgular ışığında tarihlemenin son tunç çağı ile demir çağının başlangıcı (MÖ 1200 - 1500) olduğu düşünülüyor.

Hürriyet

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 12:08
  1. Barbaros Bulvarı
  2. Beşiktaş
  3. 1071 Malazgirt Savaşı

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