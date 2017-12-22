Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da 'Türkiye huzur güven' denetimi yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" asayiş denetimi kapsamında, İstanbul'da da polis helikopterinin destek verdiği 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada denetim yapıldı. 

22 Aralık 2017 Cuma 21:19
İstanbul'da 'Türkiye huzur güven' denetimi yapıldı

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş denetimi,narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polisin katılımıyla saat 19.30'da başladı.

17-12/22/8565018-1.jpg

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Polisin araçları ile  uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarından sonra üst araması, el çantaları ve valizleri de didik didik aranarak kontrol edildi.

17-12/22/8565022.jpg

Trafik kontrollerinin de yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi. Denetimin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kontrol noktalarında biri olan Şişli Cumhuriyet Caddesinde de şüpheli görülen araçlar durdurulup araçlarda suç unsuru arandı.

Durdurulan sürücü ve yolcular da üst araması yapılıp  GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği  'Zoro' da durdurulan araçlardan arama yaptı.  

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:19
  1. Türkiye
  2. Türkiye Güven Huzur
  3. İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi