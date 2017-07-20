İstanbul'da tufanın izleri siliniyor

İstanbul’da yaşanan tufan afetinin açtığı yaralar sarılacak. Kentte yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Silivri’de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Gümüşyaka Mahallesi’nde yaklaşık 500 konutun sular altında kaldığı ilçede belediye ekiplerinin çalışmaları dün de devam etti. Toplam 47 araç ve 150’yi aşkın personelle bölgede hizmet veren İBB ekipleri 5 farklı noktadan kanallar açarak suyun tahliyesini hızlandırdı. Ayrıca bölgede temizlik ve ilaçlama çalışmalarda yapıldı. İBB itfaiye ekiplerinin bölgede 460 vatandaş, 20 evcil hayvan ve 77 aracı kurtardığı bildirildi. Evleri su altında kalan vatandaşların geceyi otellerde geçirdiği öğrenildi.

ZARAR GÖRENLER MÜRACAAT ETSİN

Şiddetli yağış ve selin ardından, dün çok sayıda ilçede de çalışmalar sürüyor. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda temizlik ve onarım çalışmaları yaptı.

Sel mağduğları hasar ve zarar tespit komisyonlarına başvurabilecek. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Zarar gören vatandaşlarımız, İstanbul Valiliği'nce ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan 'hasar ve zarar tespit komisyonları’na müracaatta bulunabilirler” denildi.

Metro seferleri normale dönüyor

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle aksayan bazı metro seferleri normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, şiddetli yağışın ardından devam eden teknik çalışmalar nedeniyle ara verilen M1 metro hattı Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir seferlerine yeniden başlandı. Yenikapı-Hacıosman metro hattında bulunan Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasındaki seferler de normale döndü. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Sıcaklık 30 dereceyi aşacak

İstanbul’da sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar yeniden artacak. Dün 32 dereceye ulaşan sıcaklık artmaya başlayacak. Bugün en düşük sıcaklık 20, en yüksek 28 derece olacak. Cuma günü de mevsim normallerine çıkacak havanın en düşük 22, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının cumartesi günü en düşük 22, en yüksek 30, pazar ve pazartesi de en düşük 22, en yüksek 31 derece olması öngörülüyor.