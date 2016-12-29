İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat!

Bugün ara ara etkisini gösteren yağışların iş çıkış saatinin yaklaştığı dakikalarda etkisini artırması sonucu İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Trafik yoğunluğu saat 17:30 itibarı ile yüzde 72 seviyesini gösteriyor.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı geldi. Açıklamada, saatteki hızı 90 Km'ye kadar çıkacak olan fırtına ve tipi şeklinde görülecek olan kar yağışının 30 santim kar birikimine neden olacağı bildirildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM alarm seviyesine geçti. İstanbul'un çok sayıda noktasına karla mücadele ekipleri yerleştirilirken, AKOM yetkilileri yüzlerce kamera ile İstanbul'un her noktasını olumsuzluklara karşı 24 saat izlemeye alırken fırtına ve kar uyarısı yaptı.



KAR KALINLIĞI 30 CM



Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.



BİLANÇO AÇIKLANDI!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtına nedeniyle İstanbul’da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM’de 3 araç 1 vinç devrildiğini açıkladı.