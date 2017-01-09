İstanbul'da TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı!

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4 gündür hayatı felç eden şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği'nden "TIR" önlemi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Valilik kararıyla, TIR'ların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurdu.

AKOM: ŞİDDETİNİ ARTIRARAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İBB AKOM'dan ( Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.

KAR KALINLIĞI 122 CM

İstanbul'da cuma gününden itibaren yağan kar hayatı tam anlamıyla felç etmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, yeni bir uyarı yayınlayarak İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti. Bu açıklamanın ardından kar etkisini arttırdı ve kentte kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı.

Bu arada İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıkları da şöyle verildi:

Çatalca-Subaşı: 130 cm,

Hadımköy, Yassıören: 120 cm,

B.Çekmece, Sultangazi: Arnavutköy 111 cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 75cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 87 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 69 cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 77 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 67 cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 69 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 40-45 cm.

ARAÇLAR KARLA KAPLANDI

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

3 GÜN DAHA SÜRECEK

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Ancak İstanbul'da perşembeye kadar kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

İşte 5 günlük hava tahmini:

GİZLİ BUZLANMA ZOR ANLAR YAŞATTI

Öte yandan sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar evlerinden iş yerlerine gitmek için yola çıktı. İş yerlerine otomobilleriyle gitmek isteyen sürücüler gizli buzlanma nedeniyle yokuş çıkmakta güçlük çekti. Otomobillerinde kar lastiği ve zincir bulunmayan sürücülerin yokuş yukarı çıkmakta zorlandığı görüldü. Yokuşları çıkmakta zorlanan otomobiller buz tutan zeminde kayarak adeta kazalara davetiye çıkardı. Sürücülerin yokuşlardan aşağıya inerken frenlerinin tutmaması nedeniyle kornalarıyla vatandaşları uyarmaları ise dikkat çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise buz tutan yollarda düşmemek için büyük bir çaba gösterdi. Yavaş adımlarla yollarında ilerleyen vatandaşlar şemsiye yardımıyla kar yağışından korunmaya çalıştı. Yoldan geçmekte olan bir temizlik çalışanının evinden çıkarak buz tutan yüzeyde yürümeye çalışan yaşlı vatandaşa yardım ettiği görüldü. Yaşlı vatandaşın koluna giren temizlik çalışanı yaşlı vatandaşa durağa kadar eşlik etti.