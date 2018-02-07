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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:12
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirlenen adreslere gece operasyon düzenledi. Polis ekipleri baskın yaptığı evlerde bir süre arama yaptı. Yapılan operasyon sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:12
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