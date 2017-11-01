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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da iki ayrı operasyonda terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:12
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da PKK iki ayrı operasyon darbe vurduldu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift N.K. ve H.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin cep telefonları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

YURTDIŞINDAKİ EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİASI

Yapılan incelemede H.H.'nin cep telefonunda 2016-2017 yıllarında Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla  gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları olduğu ileri sürülerek, eylemleri organize ettiği ve finansal kaynak olduğu iddia edildi. 

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

TEM ekipleri, N.K.'nın telefonunda yaptığı incelemede Suriye'de bulunan PYD/YPG terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarını ve cebinde ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la birlikte çekilmiş fotoğrafını buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift bugün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan ve başına 300 bin lira ödül konuyan  Fahrettin B'.nin yasadışı yollardan İstanbul'a girdiğini belirledi.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarla, Fahrettin B.'nin A.E. isimli bir şüphelinin evinde kaldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Fahrettin B., A.E. ve M.E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:12
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  • ÖzsoyÖzsoy1 sa önce
    Asın bu hainleri.......

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