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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2017 Cuma 08:21
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik Fatih'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:21
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