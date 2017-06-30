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İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:52
İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı ve Dolapdere'de birçok iş yerine el yapımı patlayıcı atan ve çok sayıda aracı kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 2'si yaşı küçük 7'sini gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:52
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  5. Okmeydanı
  6. Vatan Caddesi
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