Cloudflare

İstanbul'da tayin rüzgarı esiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2016 yılı genel atamaları çerçevesinde emniyet teşkilatı personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. İstanbul'da görev yapan Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü düzeyindekilerin tayin yerleri belli oldu. İşte o liste.

İstanbul'da tayin rüzgarı esiyor
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:59
Bu haber 4.777 kez okundu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. İstanbul'dan da giden pek çok müdür ve amir var.

İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürü olan Ercüment Özinan'ın tayini, Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu'na, İstanbul Güven Timleri Müdürü Erhan Alemdar'ın tayini Ankara Asayiş Daire Başkanlığı bünyesine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Kayıplar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği görevinde bulunan Oktay Kapsızîn tayini Erzurum'a, şu an İstanbul Cinayet Büro Amirliği görevi yapan Aytaç Uçan'ın tayini Adıyaman'a, Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonların başında bulunan Emniyet Amiri Volkan Tanrıverdi^nin tayini ise İzmir'e çıktı.

Türkiye'nin değişik noktalarında görev yapan Emniyet Amiri ve Müdürlerinin de İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.

İstanbul içi tayinlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

İşte tam liste:

 

 

 




(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİstanbulTürkiyeErzincanErzurumAnkaraİzmirAdıyamanEmniyet Genel MüdürlüğüNarkotikErzin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyorBuz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor

Ağrı'daki Yazıcı Barajı suları altında kalan bir caminin su yüzeyindeki…

Gaziantep'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasıGaziantep'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Gaziantep'te 5 Ocak 2017'den itibaren bazı bölgelerin 15 gün süreyle…

Görmez: Terörün en büyük mağduru İslamGörmez: Terörün en büyük mağduru İslam

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük mağduru…

Kastamonu'daki FETÖ soruşturmasında 16 tutuklamaKastamonu'daki FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 zanlı tutuklandı.

Bolu'daki PKK davasında 4 tahliyeBolu'daki PKK davasında 4 tahliye

Bolu'da yapılan operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı…

Noel baba'nın kafasına sıktılarNoel baba'nın kafasına sıktılar

Aydın'ın Nazilli içesinde Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını…

Şırnak'ta 6 terörist teslim olduŞırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 terörist teslim oldu.

Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak…

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbiriİstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbiri

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yılbaşı günü ve gecesinin…