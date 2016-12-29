İstanbul'da tayin rüzgarı esiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. İstanbul'dan da giden pek çok müdür ve amir var.



İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürü olan Ercüment Özinan'ın tayini, Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu'na, İstanbul Güven Timleri Müdürü Erhan Alemdar'ın tayini Ankara Asayiş Daire Başkanlığı bünyesine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Kayıplar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği görevinde bulunan Oktay Kapsızîn tayini Erzurum'a, şu an İstanbul Cinayet Büro Amirliği görevi yapan Aytaç Uçan'ın tayini Adıyaman'a, Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonların başında bulunan Emniyet Amiri Volkan Tanrıverdi^nin tayini ise İzmir'e çıktı.



Türkiye'nin değişik noktalarında görev yapan Emniyet Amiri ve Müdürlerinin de İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.



İstanbul içi tayinlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.



İşte tam liste:











(Yeni Şafak)