Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da taşıma ücretleri belli oluyor

Öğrenci ve personel taşımacılığının temsilcisi olan İstanbul Taşımacılar Birliği(İSTAB) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı zam beklentisini açıkladı

15 Ağustos 2017 Salı 16:29
İstanbul'da taşıma ücretleri belli oluyor

İstanbulTaşımacılar Birliği (İSTAB), her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklanan okul servis ücretlerinin görüşülmesi öncesinde temel giderlerin artış yüzdelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne sunarak zam beklentilerinin yüzde 15 olduğunu açıkladı.

'EN AZ YÜZDE 15'

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış, "Akaryakıt, trafik sigortası kasko ve MTV, araç bakımı, lastik vs. gider kalemlerimiz başta olmak üzere derneğimizin yaptığı fiyat araştırmasına göre 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci taşımacılığı fiyat tarifesi artış oranının, enflasyon rakamları dikkate alınarak en az yüzde 15 olması gerekir" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:29
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
    1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
    2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
    3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
    4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
    5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
    6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
    7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
    8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
    9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
    10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
    11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
    12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
    13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
    14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
    15. Yumurta üretimini yasakladılar
    16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
    17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
    18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
    19. Aranan isimler enselendi!
    20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'