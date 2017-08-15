İstanbul'da taşıma ücretleri belli oluyor

İstanbulTaşımacılar Birliği (İSTAB), her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklanan okul servis ücretlerinin görüşülmesi öncesinde temel giderlerin artış yüzdelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne sunarak zam beklentilerinin yüzde 15 olduğunu açıkladı.

'EN AZ YÜZDE 15'

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış, "Akaryakıt, trafik sigortası kasko ve MTV, araç bakımı, lastik vs. gider kalemlerimiz başta olmak üzere derneğimizin yaptığı fiyat araştırmasına göre 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci taşımacılığı fiyat tarifesi artış oranının, enflasyon rakamları dikkate alınarak en az yüzde 15 olması gerekir" dedi.