İstanbul'da tartıştıkları ev arkadaşının cesedini el arabasına koyup sokağa bıraktılar

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, Bayrampaşa’da aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasında kira konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler arkadaşları C.U.’yu döverek öldürdü.

CESEDİ SOKAĞA BIRAKTILAR

Daha sonra 3 şüpheli arkadaşları C.U.’nun cesedini kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına koyarak bir sokağa bıraktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda C.A., S.A., H.U.Z.’u olayın meydana geldiği evde, N.M. ve A.M.’yi Bahçelievler’de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.