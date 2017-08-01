Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da tartıştıkları ev arkadaşının cesedini el arabasına koyup sokağa bıraktılar

Bayrampaşa’da Pakistan uyruklu 5 şüpheli kira sebebiyle tartıştıkları ev arkadaşlarını döverek öldürdü. 3 şüpheli arkadaşlarının cesedini kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına koyarak taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:40
İstanbul'da tartıştıkları ev arkadaşının cesedini el arabasına koyup sokağa bıraktılar

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, Bayrampaşa’da aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasında kira konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler arkadaşları C.U.’yu döverek öldürdü.

CESEDİ SOKAĞA BIRAKTILAR

Daha sonra 3 şüpheli arkadaşları C.U.’nun cesedini kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına koyarak bir sokağa bıraktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda C.A., S.A., H.U.Z.’u olayın meydana geldiği evde, N.M. ve A.M.’yi Bahçelievler’de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:40
  1. Bayrampaşa
  2. Pakistan
  3. ölüm
  4. ceset
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    1. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    2. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    3. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    4. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    5. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    6. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    7. Ambulans yayaya çarptı!
    8. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    9. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    10. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    11. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    12. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    13. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    14. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    15. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    16. Sular altında kalacak... gün verildi..
    17. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    18. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    19. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    20. Tokmak ailesinin acılı günü
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!