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İstanbul'da şüpheli çanta paniği

Karaköy'de, T. C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı önünde unutulan çanta paniğe neden oldu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:10
İstanbul'da şüpheli çanta paniği

Karaköy'deki Kadıköy vapur iskelesinin hemen yanında bulunan İstanbul Liman Başkanlığı önündeki direğin dibinde bir çanta gören güvenlik görevlisi polisi arayarak ihbarda bulundu.

Çantanın içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphelenen güvenlikçiler, alanı şeritle kapattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bu sırada polislerin yanına gelen bir vatandaş, çantayı çocuklarının unuttuğunu söyledi. Polis eşliğinde açılan çantada çocuk giysileri ve oyuncak çıktı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:10
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