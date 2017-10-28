Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da şüpheli araç alarmı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:03
İstanbul'da şüpheli araç alarmı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilerin beyaz bir otomobili saat 16.30 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkına bıraktığını tespit etti.

Takip edilen otomobilden çıkan 4 şüpheli, 1'i bacağından hafif yaralı olmak yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekipleri araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler şüpheli araçta düzenek olma ihtimalini değerlendirerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri şüpheli araca yerleştirdiği 2 fünyeyi patlattı. Araçtan çıkanları bomba imha ekibinin incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:03
  1. Bayrampaşa
  2. Polis
  3. otopark çevresi
  4. İstanbul Terörle Mücadele
  • AtknAtkn51 dk önce
    Yakaladığınızi gebertin ya. İceriler terörist kaynıyor normal suçlulara yer yok geleni salıyorlar o yüzden. Devletin malına yazık.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  1. AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  2. PKK'lıları Türklere saldırtan..
  3. İstanbul'u kana bulayacaklardı
  4. Karamollaoğlu'ndan 'İyi Parti'..
  5. CHP'den 'Aytun Çıray' hakkında flaş..
  6. Bozguna uğrayan Barzani'ye bir şok..
  7. Video Yardımcı Hakem ilk kez kullanıldı
  8. Barzani'den sürpriz mektup! İstifa..
  9. Özbek'ten Sabri için sürpriz çağrı
  10. Süper Lig'de Alanyaspor, Beşiktaş'ı..
  11. 'Reis' diye haykırdı ama...
  12. İslam düşmanı yazar şok oldu
  13. ABD'yi korkutan rapor: Kim, nüfusun..
  14. Melih Gökçek'e MHP'den şok haber
  15. Yıldırım: Ne söz verdiysek hepsini..
  16. "Kennedy suikasti" kararı Trump'ın..
  17. Sonbahar enfeksiyonlarına karşı neler..
  18. Barcelona, Arda Turan kararını verdi
  19. Kum fırtınası faciası: 2 ölü, 22 yaralı
  20. Taliban,'43 ABD askerini öldürdük'..
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?