İstanbul'da su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

Küçükçekmece: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.

Bakırköy: Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.

Avcılar: Gümüşpala Mahallesi.