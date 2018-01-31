Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da su kesintisi

İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
İstanbul'da su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:
Küçükçekmece: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.
Bakırköy: Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.
Avcılar: Gümüşpala Mahallesi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
  1. İSKİ
  2. Su
  3. Küçükçekmece
  4. Bakırköy
  5. Avcılar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye dev davet! Resmen para akacak
    1. Türkiye'ye dev davet! Resmen para akacak
    2. Amerika'da, helikopter evin üzerine..
    3. Ümraniye'de palet deposunda yangın çıktı
    4. Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti..
    5. Sürpriz yumurtadan çıktı! Soluğu..
    6. Mehmetçik teröristlerle Afrin'de böyle..
    7. Bayraktar'dan Kızılelmalı TB2 paylaşımı
    8. Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin..
    9. Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor! O..
    10. Ve Donald Trump kararını açıkladı
    11. İstanbul'da su kesintisi
    12. Rezidansta şok cinayet! Kemerle...
    13. Bursa'da çekilen görüntü ekipleri..
    14. Sağlık Bakanı Demircan: Canlarını..
    15. Hendek avcısı PÖH’ler ve JÖH'ler emir..
    16. Türkiye'nin Amerika'yı kilitleyen..
    17. ABD'li uzman Finkelstein: 'Gazze..
    18. Pentagon Sözcüsü'nden flaş Münbiç..
    19. Katar'dan Türkiye'ye dev teklif
    20. TSK konvoyu ‘Güvenli bölge’de
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var