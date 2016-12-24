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İstanbul'da su kesintisi!

İstanbul Kadıköy'de İSKİ çalışması nedeniyle 20 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da su kesintisi!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 19:27
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Kadıköy Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacak.

Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10:00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek.

KADIKÖY'DE SU KESİNTİSİ YAPILACAK O MAHALLELER

Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.

 
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