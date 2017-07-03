İstanbul’da soygun girişiminde polise ateş açıldı!

Sancaktepe'de bakkallara sigara dağıtımı yapan araca soymaya çalışan 5 kişi peşlerinde polisi görünce ateş açtı. Polis soyguncuların ateşine karşılık verdi. Soygunculardan 4'ü yaralı olarak yakalandı. 5'inci kişi de teslim oldu. Olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralı soyguncular olay yerinden ambulansla hastanelere götürüldü. Soygun girişiminde bulunan kişilerin polisin takibinde olduğu öğrenilidi





