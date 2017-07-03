İstanbul’da soygun girişiminde polise ateş açıldı!
Sancaktepe'de sigara taşıyan aracı soyma teşebbüsünde bulunan 5 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı. Çatışma çıktı. 4 soyguncu yaralı olarak yakalandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
Sancaktepe'de bakkallara sigara dağıtımı yapan araca soymaya çalışan 5 kişi peşlerinde polisi görünce ateş açtı. Polis soyguncuların ateşine karşılık verdi. Soygunculardan 4'ü yaralı olarak yakalandı. 5'inci kişi de teslim oldu. Olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralı soyguncular olay yerinden ambulansla hastanelere götürüldü. Soygun girişiminde bulunan kişilerin polisin takibinde olduğu öğrenilidi