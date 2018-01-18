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İstanbul'da sokak köpeğine kemerle saldırıp bıçakladılar

Beyoğlu'nda 4 kişinin, sokak köpeklerine kemerler saldırıp bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 21:28
İstanbul'da sokak köpeğine kemerle saldırıp bıçakladılar

Olay Beyoğlu Taksim Kuyu Sokakta Pazartesi günü 03.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, sokak içerisinde yatan 2 sokak köpeğine saldırdı. Bir süre köpekleri döven grup sokak içerisinde yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. 2 kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı. İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 21:28
  1. Beyoğlu
  2. sokak köpekleri
  3. bıçaklama
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