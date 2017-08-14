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İstanbul’da şok! Bekçiyi de vurdular… 2 milyon dolarlık soygun!

Bakırköy Florya'da bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı gasp etti. Soyguncular kendilerine müdahala eden bekçiyi de bacağından vurarak kayıplara karıştı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
İstanbul’da şok! Bekçiyi de vurdular… 2 milyon dolarlık soygun!

Bakırköy'de içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen soyguncular arabada bulunan 2 milyon doları alarak kaçtı. Soyguncularından peşinden koşan bir kişi açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı.

Soygun saat 08.30 sıralarında Florya Çatal sokakta meydana geldi. 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silan doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı. Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
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