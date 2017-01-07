İstanbul'da sınava giremeyen öğrencilere müjde!

Sınava giremeyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.
Öğrenciler YÖK'ten açıklama bekliyor
Açıköğretim Lisesi sınavları bugün gerçekleştirilmiş, çok sayıda kişi kar nedeniyle sınava gecikmişti. Yetkililer, sınava kar nedeniyle gidemeyen vatandaşlara ikinci bir hak tanınacağını açıkladı. Sınavların iptalinin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılabildiği öğrenilirken, öğrenciler yarın yapılacak sınavların iptaline ilişkin YÖK'ten gelecek açıklamayı bekliyor.
Sınava giremeyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.