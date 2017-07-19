Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul’da silahlı saldırı… Yaralılar var!

İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:08
İstanbul’da silahlı saldırı… Yaralılar var!

Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Çeşme Sokak'taki kıraathaneye, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Kıraathanenin giriş kısmında bulunan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda sonunda biri ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:08
  1. istanbul
  2. ümraniye
  3. silahlı saldırı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Sırtlanlarla Aslanların av için..
    3. İstanbul’da silahlı saldırı… Yaralılar..
    4. Merkel haddini aştı… Türkiye’ye..
    5. Perinçek’ten CHP’ye çok sert..
    6. İki ülke arasında ipler iyice gerildi…..
    7. Erdoğan Gannuşi'yi kabul etti
    8. Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
    9. Çin Hindistan'a roket attı! 158 asker..
    10. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı..
    11. Mahkeme Başkanı darbeci generale..
    12. Bu hastalık yaygın ağrılarla kendini..
    13. Rus kuklası Kadirov'dan Düzyatan'a..
    14. “Ben ondan üstünüm” dedi, kahroldu gitti
    15. Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    16. Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti..
    17. Terörist İsrail, Kudüs eski Müftüsünü..
    18. Dizel yakıtlı araç sayısı azalıyor
    19. Fatih Terim'i tokatlayan adam konuştu..
    20. Gazze'deki kardeşlerimiz yoksulluk..
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!