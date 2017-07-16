İstanbul'da kafede silahlı saldırı! Yaralılar var

DHA'nın haberine göre; Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

ETRAFA ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan bilgilere göre ise; Etrafa rastgele ateş açan şahıs kafede panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şapkalı olduğu belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.