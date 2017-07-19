İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:29
Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Çeşme Sokak'taki kıraathaneye, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi.
Kıraathanenin giriş kısmında bulunan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda sonunda biri ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu.