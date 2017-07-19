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İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:29
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Çeşme Sokak'taki kıraathaneye, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Kıraathanenin giriş kısmında bulunan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda sonunda biri ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:29
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  2. silahlı saldırı
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