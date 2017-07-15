İstanbul'da Şehitler Makamı dualarla açıldı

FETÖ'cü hainlerin millet iradesine darbe vurmak istediği ancak milletin direnişiyle karşılaştığı 15 Temmuz 2016 gecesinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da etkinlikler düzenlendi.

ŞEHİTLER MAKAMI AÇILDI



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinliklerde Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından Köprü'nün girişinde inşa edilen ve 250 şehidin isimlerinin yazdığı Şehitler Makamı için açılış töreni düzenlendi.