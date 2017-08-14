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İstanbul’da şehit olan polisle ilgili kahreden detay

İstanbul’da gözaltına alınan DEAŞ’li terörist tarafından bıçaklanarak şehit olan polis memurunun Bursa’da bulunan baba ocağına ateş düştü.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:50
İstanbul’da şehit olan polisle ilgili kahreden detay

Bursalı polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gözaltında bulunan DEAŞ'lı bir teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. DEAŞ'lı terörist ise bir başka polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.

Şehit polis Acar'ın ailesinin Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit polisin anne ve babasının bir yakınlarının düğünleri için Ankara’ya gittikleri ve acı haberi burada aldıkları öğrenildi. Acar’ın Bursa’da anne ve babasıyla beraber yaşayan dedesi ve babaannesi şehit haberiyle sarsıldı.

Bir hafta önce nişanlanmış

Polis memuru Sinan Acar’ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi. Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.

Acar'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesi içinde yapılacak törenin ardından Bursa’ya getirilecek. Şehidin Bursa’da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:50
  1. sinan acar
  2. vatan emniyet şehit polis
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu DAEŞlilere müslüman diye kelepçe takılmıyor mu? Nasıl bıçaklayabiliyor? Üstü bile aranmamış demek ki. Tipi DAEŞli gibiyse güvenmeyceksin kimseye.
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