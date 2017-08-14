İstanbul’da şehit olan polisle ilgili kahreden ayrıntı

İstanbul’da gözaltına alınan DEAŞ’li terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memurunun Bursa’da bulunan baba ocağına ateş düştü. Polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gözaltında bulunan DEAŞ'lı bir teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. DEAŞ'lı terörist ise bir başka polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.

AİLESİ ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI

Şehit polis Acar'ın ailesinin Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit polisin anne ve babasının bir yakınlarının düğünleri için Ankara’ya gittikleri ve acı haberi burada aldıkları öğrenildi. Acar’ın Bursa’da anne ve babasıyla beraber yaşayan dedesi ve babaannesi şehit haberiyle sarsıldı.

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terörist, polis şehit etti

BİR HAFTA ÖNCE NİŞAHLANDI

Polis memuru Sinan Acar’ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi.

18 AĞUSTOS DOĞUM GÜNÜ

Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

DEAŞ'a yönelik operasyonda dün gözaltına alınan şüphelinin bıçakla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde şehit olan İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Acar'ın İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

NİŞANLISI FENALAŞTI

Adli Tıp önünde bekleyen, Sinan Acar'ın Bursa'dan gelen annesi Gülşen Acar, babası Erdem Acar, yakın zamanda nişanlandığı Nida Fidayi ve yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına ambulans çağrılarak müdahale edildi.

EMNİYETET TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit polis memuru için bugün saat 13.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi önünde tören düzenlenecek. Acar'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Bursa'ya gönderilecek.

YAYINLARA KISITLAMA GETİRİLDİ

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memurunu bıçakla şehit etmesine ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarla olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi riski nedeniyle yayın kısıtlaması getirilmesine karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri sırasında DEAŞ mensubu bir şüphelinin görevli polis memurunu şehit etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığının milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanununun 3/2 maddesi ve 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yasaklanması ile soruşturma dosyası hakkında 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmesi kararı verilmiştir.