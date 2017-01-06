İstanbul'da sefer saatleri uzatıldı

İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı.
Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi.
Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.
Ulaşımda saatler uzatıldı
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.
Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.
İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı.