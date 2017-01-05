İstanbul'da salgın! Hastaneler doldu...

İstanbul'daki devlet hastanelerinin acil servislerinde dün yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul'da salgın! Hastaneler doldu...
Eklenme: 05 Ocak 2017, 09:41
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.

Bazı kişiler hastanelerdeki yoğunluktan dolayı geri çıktılar.

Yaklaşık bir saattir beklediklerini belirten bir hasta yakını, işlem yaptırmakta zorlandıklarını belirtti.

Kızını getiren bir baba da, "İçerisi çok yoğun. Beklersek daha kötü olacağını düşündük. Başka hastanelere bakacağım" ifadelerini kullandı.

 
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